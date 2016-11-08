Президенти України і Словенії домовились про наступну зустріч у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президенти України та Словенії Петро Порошенко та Борут Пахор домовились зустрітись 24 листопада у Брюсселі. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Президенти України та Словенії домовилися знову зустрітися 24 листопада в Брюсселі”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, 8 листопада Президент України Петро Порошенко розпочав свій перший офіційний візит до Республіки Словенія.