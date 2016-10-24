Президента призвали создать каталог коррупционных схем

Автором петиции выступил Борис Ткачук.

В своей петиции человек отметил, что "под коррупционной схемой понимается совокупность решений, действий и бездействия в т.ч. - противоправных), направленных на получение неправомерной выгоды. Коррупционные схемы складываются в коррупционную среду, которая в Украине приобрела системный характер. Преодоление коррупции возможно при системных, комплексных и последовательных подходах, чем и обусловлено создание Каталога коррупционных схем (далее - Каталог)".

"Такой Каталог, как инструмент предотвращения и противодействия коррупции, в первую очередь нужен обличителям коррупции и др. лицам заинтересованным в преодолении коррупции и позволит эффективно реализовывать им свою деятельность, объединить свои усилия. В каталоге на конкретных примерах будут освещаться коррупционные схемы. Бесспорно, Каталог будет, также, эффективным предостережением коррупционерам. На первом этапе предполагается создание электронной версии и соответствующего сайта, а на втором - издательство", - говорится в тексте.

Петиция, зарегистрированная 24 октября, уже набрала 7 голосов из 25 тыс. необходимых.