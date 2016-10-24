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15 марта, 19:03 • 116459 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170500 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140409 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132679 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114150 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106255 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102011 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президента призвали создать каталог коррупционных схем

Президента призвали создать каталог коррупционных схем

Киев • УНН

 • 8584 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко создать каталог коррупционных схем, передает УНН.

Автором петиции выступил Борис Ткачук.

В своей петиции человек отметил, что "под коррупционной схемой понимается совокупность решений, действий и бездействия в т.ч. - противоправных), направленных на получение неправомерной выгоды. Коррупционные схемы складываются в коррупционную среду, которая в Украине приобрела системный характер. Преодоление коррупции возможно при системных, комплексных и последовательных подходах, чем и обусловлено создание Каталога коррупционных схем (далее - Каталог)".

"Такой Каталог, как инструмент предотвращения и противодействия коррупции, в первую очередь нужен обличителям коррупции и др. лицам заинтересованным в преодолении коррупции и позволит эффективно реализовывать им свою деятельность, объединить свои усилия. В каталоге на конкретных примерах будут освещаться коррупционные схемы. Бесспорно, Каталог будет, также, эффективным предостережением коррупционерам. На первом этапе предполагается создание электронной версии и соответствующего сайта, а на втором - издательство", - говорится в тексте.

Петиция, зарегистрированная 24 октября, уже набрала 7 голосов из 25 тыс. необходимых.

Украинские Национальные Новости

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