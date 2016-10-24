Президента закликали створити каталог корупційних схем
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка створити каталог корупційних схем, передає УНН.
Автором петиції виступив Борис Ткачук.
У своїй петиції чоловік відзначив, що “під корупційною схемою розуміється сукупність рішень, дій та бездіяльності в т.ч. — протиправних ), направлених на отримання неправомірної вигоди. Корупційні схеми складаються в корупційне середовище, яке в Україні набуло системного характеру. Подолання корупції можливе за системних, комплексних та послідовних підходів, чим й обумовлене створення Каталогу корупційних схем ( далі — Каталог )”.
“Такий Каталог, як інструмент запобігання та протидії корупції, в першу чергу потрібен викривачам корупції та ін. особам зацікавленим в подоланні корупції та дозволить ефективно реалізовувати їм свою діяльність, об’єднати свої зусилля. В каталозі на конкретних прикладах будуть висвітлюватись корупційні схеми. Безперечно, Каталог буде, також, ефективною пересторогою корупціонерам. На першому етапі передбачається створення електронної версії та відповідного сайту, а на другому — видавництво”, — йдеться у тексті.
Петиція, зареєстрована 24 жовтня, уже набрала 7 голосів із 25 тис. необхідних.