Президент обратился к украинцам в ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированной территории сделать выводы, кто на самом деле блокирует работу КПВВ в Донецкой и Луганской областях, ведь Украина со своей стороны их открыла. Об этом он заявил в своем влоге, передает корреспондент УНН.