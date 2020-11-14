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Президент обратился к украинцам в ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ

Президент обратился к украинцам в ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ

Киев  •  УНН

 • 19927 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированной территории сделать выводы, кто на самом деле блокирует работу КПВВ в Донецкой и Луганской областях, ведь Украина со своей стороны их открыла. Об этом он заявил в своем влоге, передает корреспондент УНН.

"Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к украинцам на временно оккупированной территории. Вы сами видите - Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и делаете самое главное - свои выводы, во всех смыслах этого слова", - сказал Зеленский, перейдя при этом на русский язык.

Зеленский напомнил, что несколько дней назад Украина со своей стороны открыла все КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Также в Луганской области появились два новых КПВВ в "Счастье" и "Золотом".

"Помните, было много "измены" из разведения там войск, а по факту сейчас там мирно и тихо...", - отметил он.

Также Зеленский заверил, что Украина делает все, чтобы "это наконец закончилось".

"Когда я говорю "это" - я не только о КПВВ, я про "это", которое творится седьмой год и иначе, как оно не назовешь. Но я точно знаю, что война закончится и никакие КПВВ нам будут не нужны", - сказал Зеленский.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что на Донбассе сейчас функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое".

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