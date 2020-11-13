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На Донбасі з семи КПВВ наразі фактично функціонують лише два

Київ • УНН

 • 13768 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Донбасі наразі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"На даний час функціонує сім КПВВ із щодобовим режимом роботи з 08.00 до 16.00. В межах Донецької області - "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а в межах Луганської області - "Станиця Луганська", "Щастя" та "Золоте", - йдеться у повідомленні.

Проте, фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.

"На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, представник Омбудсмена з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський заявив, що окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей вигідно тримати КПВВ закритими, бо так легше маніпулювати і брехати про "звірства" України.

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