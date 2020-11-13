Окупантам вигідно блокувати КПВВ, бо легше брехати про "звірства" України - Лисянський

“Для Російської Федерації зараз ось це тимчасове перемир’я гірше війни. Тому що коли йдуть бойові дії, їх пропаганда на тимчасово окупованій території працює на залякування людей. Тобто, ЗМІ, вони поширюють, що “ось, Україна вбиває”, і таке інше. Зараз, коли війни немає, перемир’я, то їх пропаганда на війну не працює, тому що війни ж нема. І люди, мешканці тимчасово окупованих територій, вони… задають питання соціально-економічного характеру: а де дороги, де заробітні плати, де підприємства, де робочі місця. Ну, як зараз війни нема, де нормальне життя. І люди починають, ті, хто навіть колись їх підтримував, окупантів, вони починають все розуміти. Тобто, виясняють, що їх просто обманули і таке інше. Такі приклади вже є. А відкриття КПВВ зараз - це що один удар по окупантам”, - сказав Павло Лисянський.

Він зазначив, що в Україні все оперативно зроблено, є нові конструкції і все для людей, а на тимчасово окупованій території вони це не зробили.

“І якщо зараз буде відкриття КПВВ, чому вони не відкривають, тому що якщо ми зараз відкриємо - це будуть додаткові виграшні бали в цьому протистоянні для України. І окупант не хоче цього робити, тому він каже що “ні, ми не будемо відкривати”, - додав Лисянський.

За його словами, на тимчасово окупованій території бойовики просто закрили КПВВ. По п’ятницях працює "Новотроїцьке", коли захочуть бойовики.

“Може, і не буде працювати, але загалом по п'ятницях воно працює. Тобто, на пропуск працює КПВВ. Але, скажемо, в Луганській області - тут ситуація інша. Тобто, окупанти не пускають людей”, - сказав представник Омбудсмена.

Він зазначив, що щоб потрапити з тимчасово окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію, людям доводиться їхати через Росію і перетинати державний кордон, оскільки перетин через КПВВ часто здійснюється за домовленостями.

Нагадаємо, до представника Омбудсмена на Донбасі у день запланованого відкриття КПВВ надійшло щонайменше 17 звернень щодо непропуску бойовиками через КПВВ на підконтрольну територію України.

Також нагадаємо, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ на Донбасі, але зі сторони представників ОРДЛО було блокування.