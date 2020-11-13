Оккупантам выгодно блокировать КПВВ, ведь легче врать о "зверствах" Украины - Лисянский

"Для Российской Федерации сейчас вот это временное перемирие хуже войны. Потому что когда идут боевые действия, их пропаганда на временно оккупированной территории работает на запугивание людей. То есть, СМИ, они распространяют, что "вот, Украина убивает", и так далее. Сейчас, когда войны нет, перемирие, то их пропаганда на войну не работает, потому что войны ведь нет. И люди, жители временно оккупированных территорий, они... задают вопросы социально-экономического характера: а где дороги, где заработные платы, где предприятия, где рабочие места. Ну, если сейчас войны нет, где нормальная жизнь. И люди начинают те, кто даже когда-то их поддерживал, оккупантов, они начинают все понимать. То есть, выясняют, что их просто обманули и так далее. Такие примеры уже есть. А открытие КПВВ сейчас - это еще один удар по оккупантам", - сказал Павел Лисянский.

Он отметил, что в Украине все оперативно сделано, есть новые конструкции и все для людей, а на временно оккупированной территории они это не сделали.

"И если сейчас будет открытие КПВВ, почему они не открывают, потому что если мы сейчас откроем - это будут дополнительные выигрышные баллы в этом противостоянии для Украины. И оккупант не хочет этого делать, поэтому он говорит что "нет, мы не будем открывать", - добавил Лисянский.

По его словам, на временно оккупированной территории боевики просто закрыли КПВВ. По пятницам работает "Новотроицкое", когда захотят боевики.

"Может, и не будет работать, но в целом по пятницам оно работает. То есть, на пропуск работает КПВВ. Но, скажем, в Луганской области - здесь ситуация иная. То есть, оккупанты не пускают людей", - сказал представитель Омбудсмена.

Он отметил, что чтобы попасть из временно оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию, людям приходится ехать через Россию и пересекать государственную границу, поскольку пересечение через КПВВ часто осуществляется по договоренностям.

Напомним, к представителю Омбудсмена на Донбассе в день запланированного открытия КПВВ поступило не менее 17 обращений относительно непропуска боевиками через КПВВ на подконтрольную территорию Украины.

Также напомним, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но с стороны представителей ОРДЛО идет блокировка.