Президент звернувся до українців в ОРДЛО: ви знаєте, хто блокує КПВВ

"Окремо хочу звернутися до наших громадян, до українців на тимчасово окупованій території. Ви самі бачите - Україна для вас відкрита. В усіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з другої сторони, хто розділяє нас. В усіх сенсах цього слова. Впевнений, ви не тільки це бачите й знаєте, але і робите найголовніше - свої висновки, в усіх сенсах цього слова", - сказав Зеленський, перейшовши при цьому на російську мову.

Зеленський нагадав, що декілька днів тому Україна зі свого боку відкрила всі КПВВ в Донецькій та Луганській областях. Також в Луганській області з'явились два нових КПВВ у "Щасті" та "Золотому".

"Пам'ятайте, було багато "зради" через розведення там військ, а за фактом зараз там мирно й тихо…", - зазначив він.

Також Зеленський запевнив, що Україна робить все аби "це нарешті закінчилося".

"Коли я говорю "це" - я не тільки про КПВВ, я про "це", яке твориться сьомий рік й інакше, як воно не назвеш. Але я точно знаю, що війна закінчиться і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що на Донбасі наразі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке".