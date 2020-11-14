Президент звернувся до українців в ОРДЛО: ви знаєте, хто блокує КПВВ

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав українців на тимчасово окупованій території зробити висновки, хто насправді блокує роботу КПВВ на Донеччині та Луганщині, адже Україна зі свого боку їх відкрила. Про це він заявив у своєму влозі, передає кореспондент УНН.

"Окремо хочу звернутися до наших громадян, до українців на тимчасово окупованій території. Ви самі бачите - Україна для вас відкрита. В усіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з другої сторони, хто розділяє нас. В усіх сенсах цього слова. Впевнений, ви не тільки це бачите й знаєте, але і робите найголовніше - свої висновки, в усіх сенсах цього слова", - сказав Зеленський, перейшовши при цьому на російську мову.

Зеленський нагадав, що декілька днів тому Україна зі свого боку відкрила всі КПВВ в Донецькій та Луганській областях. Також в Луганській області з'явились два нових КПВВ у "Щасті" та "Золотому".

"Пам'ятайте, було багато "зради" через розведення там військ, а за фактом зараз там мирно й тихо…", - зазначив він.

Також Зеленський запевнив, що Україна робить все аби "це нарешті закінчилося".

"Коли я говорю "це" - я не тільки про КПВВ, я про "це", яке твориться сьомий рік й інакше, як воно не назвеш. Але я точно знаю, що війна закінчиться і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що на Донбасі наразі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке".

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