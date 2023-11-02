Президент Зеленский назначил нового начальника пограничной разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Новым начальником Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины назначен Денис Цяцкун. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Украины.
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«Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины», - информирует сайт главы государства.
Дополнение
Денис Цяцкун имеет воинское звание коммодора. Он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и
медалью «За военную службу Украине»
В июле 2014 года Цяцкун участвовал в боях за село Таловое Луганской области. В 2021-м Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности Администрации ГПСУ.
Ранее УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской ОГА.