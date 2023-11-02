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Президент Зеленский назначил нового начальника пограничной разведки

Киев • УНН

 • 142930 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Новым начальником Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины назначен Денис Цяцкун. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Украины.

Президент Зеленский назначил нового начальника пограничной разведки

Цитата

«Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины», - информирует сайт главы государства.

Дополнение 

Денис Цяцкун имеет воинское звание коммодора. Он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и 
медалью «За военную службу Украине» 

В июле 2014 года Цяцкун участвовал в боях за село Таловое Луганской области. В 2021-м Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности Администрации ГПСУ.

Ранее УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской ОГА.

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