Президент Зеленський призначив нового начальника прикордонної розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Новим начальником Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України призначено Дениса Цяцкуна. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президента України.
Цитата
«Призначити Цяцкуна Дениса Петровича начальником Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України», - інформує сайт глави держави.
Доповнення
Денис Цяцкун має військове звання коммодора. Він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та
медаллю «За військову службу Україні»
У липні 2014 року Цяцкун брав участь у боях за село Талове Луганської області. У 2021-му Цяцкун обіймав посаду начальника Управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації ДПСУ.
Раніше УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський призначив Філіпа Проніна головою Полтавської ОВА.