Президент призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ до конца года

“Я обращаюсь к правительству, обращаюсь в Верховную Раду, чтобы были созданы все необходимые условия, в том числе, и финансы, и размещение для того, чтобы суд запустить уже в этом году”, — сказал он.

Также Порошенко призвал Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия к активной работе в этом направлении.

Как сообщал УНН, Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом.