Президент призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабинет министров и Верховная Рада Украины должны сделать все необходимое для запуска Высшего антикоррупционного суда до конца года. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
“Я обращаюсь к правительству, обращаюсь в Верховную Раду, чтобы были созданы все необходимые условия, в том числе, и финансы, и размещение для того, чтобы суд запустить уже в этом году”, — сказал он.
Также Порошенко призвал Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия к активной работе в этом направлении.
Как сообщал УНН, Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом.