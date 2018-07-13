Президент закликав уряд зробити все необхідне для запуску ВАСУ до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Кабінет міністрів та Верховна Рада України мають зробити все необхідне для запуску Вищого антикорупційного суду до кінця року. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Я звертаюся до уряду, звертаюся до Верховної Ради, щоб були створені всі необхідні умови, в тому числі, і фінанси, і розміщення для того, щоби суд запустити вже цього року”, — сказав він.
Також Порошенко закликав Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя до активної роботи у цьому напрямку.
Як повідомляв УНН, Парубій розповів, як часто і для чого зустрічається з Президентом.