Президент Евросовета не исключил, что торговый саммит между ЕС и Канадой все же состоится

"Мы с премьер-министром Джастином Трюдо считаем, что проведение саммита в четверг все еще возможно. Мы призываем все стороны к поиску решения. Время еще есть", - написал президент Евросовета.

Напомним, Бельгия заблокировала торговое соглашение между ЕС и Канадой.

Председатель Европейского совета Дональд Туск дал премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю время до понедельника, за три дня до планируемого подписания соглашения, чтобы найти выход из тупика. Но встречи Ш.Мишеля с руководителями пяти субфедеральных органов, чье разрешение было необходимо, закончились неудачей.

Указано, что против сделки регионы под руководством социалистов, в том числе двуязычный столичный регион Брюссель. При этом федеральное правительство, фламандские и немецкоязычные общины поддерживают ее.