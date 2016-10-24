Президент Евросовета не исключил, что торговый саммит между ЕС и Канадой все же состоится
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск и премьер-министр Канады Джастин Трюдо считают, что проведение саммита, на котором предполагалось подписать соглашение о зоне свободной торговли между Европейским союзом и Канадой, все еще возможно. Об этом Туск написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Мы с премьер-министром Джастином Трюдо считаем, что проведение саммита в четверг все еще возможно. Мы призываем все стороны к поиску решения. Время еще есть", - написал президент Евросовета.
Напомним, Бельгия заблокировала торговое соглашение между ЕС и Канадой.
Председатель Европейского совета Дональд Туск дал премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю время до понедельника, за три дня до планируемого подписания соглашения, чтобы найти выход из тупика. Но встречи Ш.Мишеля с руководителями пяти субфедеральных органов, чье разрешение было необходимо, закончились неудачей.
Указано, что против сделки регионы под руководством социалистов, в том числе двуязычный столичный регион Брюссель. При этом федеральное правительство, фламандские и немецкоязычные общины поддерживают ее.