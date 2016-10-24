Президент Євроради не виключив, що торговий саміт між ЄС і Канадою все ж відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважають, що проведення саміту, на якому передбачалося підписати угоду про зону вільної торгівлі між Європейським союзом і Канадою, все ще можливе. Про це Д.Туск написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Ми з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо вважаємо, що проведення саміту в четвер все ще можливо. Ми закликаємо всі сторони до пошуку рішення. Час ще є", - написав президент Євроради.
Нагадаємо, Бельгія заблокувала торговельну угоду між ЄС і Канадою.
Голова Європейської ради Дональд Туск дав прем'єр-міністру Бельгії Шарлю Мішелю час до понеділка, за три дні до планованого підписання угоди, щоб знайти вихід з глухого кута. Але зустрічі Ш.Мішеля з керівниками п'яти субфедеральних органів, чий дозвіл був необхідний, закінчилися невдачею.
Вказано, що проти угоди регіони під керівництвом соціалістів, в тому числі двомовний столичний регіон Брюссель. При цьому федеральний уряд, фламандські і німецькомовні громади підтримують її.