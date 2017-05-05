Президент Еврокомиссии: английский язык теряет важность в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с обращением о состоянии Евросоюза на французском языке и заявил, что английский язык теряет свое значение в Европе, передает УНН со ссылкой Politico.
“Я колебался между английским и французским ... Но выбор свой сделал и буду говорить по-французски. Потому что английский язык медленно, но уверенно теряет важность в Европе”, — заявил Ж-К.Юнкер.
Он также напомнил, что в ближайшее воскресенье во Франции второй тур президентских выборов.
“И я хочу, чтобы французы понимали, что я говорю о важности ЕС”, — сказал Ж-К.Юнкер.
Как сообщал УНН, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в Евросоюз, несмотря на решение выйти из его состава в настоящее время.