Президент Єврокомісії: англійська мова втрачає важливість у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виголосив своє звернення про стан Євросоюзу французькою мовою та заявив, що англійська мова втрачає своє значення в Європі, передає УНН з посиланням Politico.
“Я вагався між англійською і французькою... Але вибір свій зробив і буду говорити французькою мовою. Тому що англійська мова повільно, але впевнено втрачає важливість у Європі,” — заявив Ж-К.Юнкер.
Він також нагадав, що найближчої неділі у Франції другий тур президентських виборів.
“І я хочу, щоб французи розуміли, що я кажу про важливість ЄС” — сказав Ж-К.Юнкер.
Як повідомляв УНН, Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив надію, що Велика Британія одного разу повернеться до Євросоюзу, незважаючи на рішення вийти з його складу в даний час.