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Президент Єврокомісії: англійська мова втрачає важливість у Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виголосив своє звернення про стан Євросоюзу французькою мовою та заявив, що англійська мова втрачає своє значення в Європі, передає УНН з посиланням Politico.

Президент Єврокомісії: англійська мова втрачає важливість у Європі

“Я вагався між англійською і французькою... Але вибір свій зробив і буду говорити французькою мовою. Тому що англійська мова повільно, але впевнено втрачає важливість у Європі,” — заявив Ж-К.Юнкер.

Він також нагадав, що найближчої неділі у Франції другий тур президентських виборів.

“І я хочу, щоб французи розуміли, що я кажу про важливість ЄС” — сказав Ж-К.Юнкер.

Як повідомляв УНН, Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив надію, що Велика Британія одного разу повернеться до Євросоюзу, незважаючи на рішення вийти з його складу в даний час.

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