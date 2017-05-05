Президент примет участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Петр Порошенко 9 мая на площади Славы в Киеве примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
В понедельник 8 мая П.Порошенко примет участие в открытии фотовыставки “Четвертое поколение”, а также акции “Первая минута мира”.
Во вторник 9 мая в 10:00 Президент примет участие в церемонии памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Также Главы государства будет присутствовать на составлении военной присяги молодым пополнением отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Как сообщал УНН, в Институте национальной памяти Украины рассказали о торжественных мероприятиях ко Дню памяти и примирения 8 мая.