Президент візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Петро Порошенко 9 травня на площі Слави у Києві візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
У понеділок 8 травня П.Порошенко візьме участь у відкритті фотовиставки “Четверте покоління”, а також акції “Перша хвилина миру”.
У вівторок 9 травня о 10 годині Президент візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Також Глави держави буде присутнім на складанні військової присяги молодим поповненням окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України.
Як повідомляв УНН, в Інституті національної пам’яті України розповіли про урочисті заходи до Дня пам’яті і примирення 8 травня.