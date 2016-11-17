Президент Армении пояснил размещение российских ракетных комплексов "Искандер" в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По словам президента Армении Сержа Саргсяна, размещение российских ракетных комплексов "Искандер" в стране было вынужденным мерой, призванной сохранить стабильность в регионе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Гонка вооружений - это нехорошая ситуация, и мы не хотим идти на это, но что делать, если тебе ежедневно угрожают войной, физическим уничтожением. Ты должен делать соответствующие шаги", - подчеркнул С.Саргсян.
Он также подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в регионе, поддерживая мир и стабильность.
Добавим, что российские ракетные комплексы "Искандер" впервые были представлены 21 сентября на параде в Ереване, посвященном 25-летию независимости Армении.
Однако, по некоторым данным, комплексы поступили в армянскую армию еще раньше и были приведены в боевую готовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле.
Как сообщал УНН, российские военные испытали ракету комплекса "Искандер".