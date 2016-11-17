Президент Вірменії пояснив розміщення російських ракетних комплексів "Іскандер" у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За словами президента Вірменії Сержа Саргсяна, розміщення російських ракетних комплексів “Іскандер” у країні було вимушеним запобіжним заходом, покликаним зберегти стабільність в регіоні, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Гонка озброєнь – це нехороша ситуація, і ми не хочемо йти на це, але що робити, якщо тобі щодня погрожують війною, фізичним винищенням. Ти повинен робити відповідні кроки", – наголосив С.Саргсян.
Він також підкреслив, що Росія відіграє ключову роль в регіоні, підтримуючи мир і стабільність.
Додамо, що російські ракетні комплекси "Іскандер" вперше були представлені 21 вересня на параді в Єревані, присвяченому 25-річчю незалежності Вірменії.
Однак, за деякими даними, комплекси надійшли до вірменської армії ще раніше і були приведені в бойову готовність під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі у квітні.
Як повідомляв УНН, російські військові випробували ракету комплексу "Іскандер".