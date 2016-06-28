Президент отметил кировоградцев государственными наградами по случаю годовщины Конституции

В частности, за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм судья Хозяйственного суда Кировоградской области в отставке Николай Баранец получил орден "За заслуги" II и степени.

Государственную награду - медаль "За спасенную жизнь" - получил и пенсионер г. Кировоград Григорий Макаревич.

Также П.Порошенко присвоил жителям Кировограда почетные звания. В частности, артистка драмы коммунального заведения "Кировоградский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. М. Л. Кропивницкого" удостоилась звания "Заслуженный артист Украины"; звание "Заслуженный журналист Украины" присвоено заместителю председателя - секретарю Кировоградского областного союза журналистов Петру Мельнику; директор коммунального высшего учебного заведения "Александрийское училище культуры" Иван Баранов удостоился звания "Заслуженный работник культуры Украины", а художник в преподаватель Александрийской детской художественной школы Александр Охапкин получил звание "Заслуженный художник Украины".