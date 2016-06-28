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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

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Президент відзначив кіровоградців державними нагородами з нагоди річниці Конституції

Президент відзначив кіровоградців державними нагородами з нагоди річниці Конституції

Київ • УНН

 • 8134 перегляди

КІРОВОГРАД-КИЇВ. 28 червня. УНН. З нагоди 20-ї річниці Конституції України Президент України Петро Порошенко відзначив кіровоградців державними нагородами. Про це йдеться у відповідному Указі, який розміщено на офіційному сайті глави держави, повідомляє УНН.

Зокрема, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм суддя Господарського суду Кіровоградської області у відставці Микола Баранець отримав орден "За заслуги" IIІ ступеня.

Державну нагороду − медаль "За врятоване життя" − отримав і пенсіонер м. Кіровоград Григорій Макаревич.

Також П.Порошенко присвоїв жителям Кіровограда почесні звання. Зокрема, артистка драми комунального закладу "Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького" удостоїлась звання "Заслужений артист України"; звання "Заслужений журналіст України" присвоєно заступникові голови − відповідальному секретарю Кіровоградської обласної спілки журналістів Петру Мельнику; директор комунального вищого навчального закладу "Олександрійське училище культури" Іван Баранов удостоївся звання "Заслужений працівник культури України", а художник в викладач Олександрійської дитячої художньої школи Олександр Охапкін отримав звання "Заслужений художник України".

Українські Національні Новини

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