Президент відзначив кіровоградців державними нагородами з нагоди річниці Конституції
Київ • УНН
КІРОВОГРАД-КИЇВ. 28 червня. УНН. З нагоди 20-ї річниці Конституції України Президент України Петро Порошенко відзначив кіровоградців державними нагородами. Про це йдеться у відповідному Указі, який розміщено на офіційному сайті глави держави, повідомляє УНН.
Зокрема, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм суддя Господарського суду Кіровоградської області у відставці Микола Баранець отримав орден "За заслуги" IIІ ступеня.
Державну нагороду − медаль "За врятоване життя" − отримав і пенсіонер м. Кіровоград Григорій Макаревич.
Також П.Порошенко присвоїв жителям Кіровограда почесні звання. Зокрема, артистка драми комунального закладу "Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького" удостоїлась звання "Заслужений артист України"; звання "Заслужений журналіст України" присвоєно заступникові голови − відповідальному секретарю Кіровоградської обласної спілки журналістів Петру Мельнику; директор комунального вищого навчального закладу "Олександрійське училище культури" Іван Баранов удостоївся звання "Заслужений працівник культури України", а художник в викладач Олександрійської дитячої художньої школи Олександр Охапкін отримав звання "Заслужений художник України".