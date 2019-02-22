Президент в интервью Fox News: с Россией можно говорить только с позиции силы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17346 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40529 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119766 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122617 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124331 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154585 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президент в интервью Fox News: с Россией можно говорить только с позиции силы

Президент в интервью Fox News: с Россией можно говорить только с позиции силы

Киев  •  УНН

 • 11301 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что говорить с Россией надо только с позиции силы. Об этом он заявил в интервью, показанном в пятницу телекомпанией Fox News, передает УНН.

“Думаю, что с Россией можно говорить только с позиции силы”, — сказал он в ответ на вопрос о том, следует ли президенту США вести переговоры с Россией.

Порошенко добавил, что контакты с Россией дадут результат, “если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены”.

Нынешняя администрация США, по его словам, “действует правильно и не только в том, что касается санкций, а и в поставках противотанковых комплексов Javelin в Украину”.

Глава государства также заявил о необходимости добиваться усиления присутствия НАТО в Черном море ведь “присутствие НАТО будет фактором стабилизации”.

Watch the latest video at foxnews.com

Напоминаем, Украина ждет от руководства НАТО предоставления плана действий по членству и определения конкретной даты для вступления в альянс. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы и Польши.

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