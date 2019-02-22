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Президент в інтерв'ю Fox News: з Росією можна говорити тільки з позиції сили

Президент в інтерв'ю Fox News: з Росією можна говорити тільки з позиції сили

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив думку, що говорити з Росією треба тільки з позиції сили. Про це він заявив в інтерв’ю, показаному в п’ятницю телекомпанією Fox News, передає УНН.

“Думаю, що з Росією можна говорити тільки з позиції сили”, — сказав він у відповідь на питання про те, чи слід президенту США вести переговори з Росією.

Порошенко додав, що контакти з Росією дадуть результат, “якщо глобальна коаліція буде досить сильна, якщо санкції будуть збережені”.

Нинішня адміністрація США, за його словами, “діє правильно і не тільки в тому, що стосується санкцій, а й в поставках протитанкових комплексів Javelin в Україну”.

Глава держави також заявив про необхідність домагатися посилення присутності НАТО в Чорному морі адже “присутність НАТО буде фактором стабілізації”.

Watch the latest video at foxnews.com

Нагадуємо, Україна чекає від керівництва НАТО надання плану дій щодо членства та визначення конкретної дати для вступу в альянс. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Литви та Польщі.

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