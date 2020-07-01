Президент УЕФА отреагировал на вспышку коронавируса в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент УЕФА Александр Чеферин опроверг информацию, что рестарт Лиги чемпионов может оказаться под угрозой в результате новых вспышек коронавируса в Португалии, сообщает УНН со ссылкой на "Daily Mail".
"Хочу поблагодарить премьер-министра Португалии за его работу, которую он проводит вместе с федерацией футбола страны, чтобы обеспечить проведение турнира в Португалии. Я уверен, что мы сможем положительно завершить сезон в Лиссабоне. Мы не рассматриваем план Б", - подчеркнул Чеферин в комментарии изданию.
Примечательно, что вспышка коронавируса в Португалии состоялась севернее Лиссабона, а ряд городов были закрыты на карантин.
Добавим также, Лига чемпионов должна быть доиграна в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Встречи будут проходить в одноматчевом формате.