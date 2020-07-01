Президент УЄФА відреагував на спалах коронавірусу у Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент УЄФА Александр Чеферін спростував інформацію, що рестарт Ліги чемпіонів може опинитися під загрозою в результаті нових спалахів коронавірусу в Португалії, повідомляє УНН з посиланням на "Daily Mail".
"Хочу подякувати прем'єр-міністра Португалії за його роботу, яку він проводить разом з федерацією футболу країни, щоб забезпечити проведення турніру в Португалії. Я впевнений, що ми зможемо позитивно завершити сезон в Лісабоні. Ми не розглядаємо план Б", - підкреслив Чеферін у коментарі виданню.
Примітно, що спалах коронавірусу в Португалії відбувся на північ від Лісабона, а ряд міст були закриті на карантин.
Додамо також, Ліга чемпіонів повинна бути дограна в форматі "Фіналу восьми" в Лісабоні в період з 12 по 23 серпня. Зустрічі будуть проходити в одноматчевому форматі.