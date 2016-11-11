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15 марта, 19:03 • 111604 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156267 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131396 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124388 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109271 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103763 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100291 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президент УЕФА прибыл с визитом в Украину

Президент УЕФА прибыл с визитом в Украину

Киев • УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин прибыл с визитом в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

"Во время пребывания в Киеве президент УЕФА планирует осмотреть место проведения финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 годов - НСК "Олимпийский", обсудить с президентом ФФУ Андреем Павелко актуальные вопросы развития детско-юношеского футбола в стране, а также встретиться в Администрации Президента Украины и Кабинете министров Украины с первыми лицами государства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 12 ноября делегация УЕФА и ФФУ отправится в Одессу для просмотра квалификационного матча чемпионата мира 2018 года между национальными сборными командами Украины и Финляндии, который состоится на стадионе "Черноморец" в 21:45.

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