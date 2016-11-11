Президент УЕФА прибыл с визитом в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин прибыл с визитом в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"Во время пребывания в Киеве президент УЕФА планирует осмотреть место проведения финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 годов - НСК "Олимпийский", обсудить с президентом ФФУ Андреем Павелко актуальные вопросы развития детско-юношеского футбола в стране, а также встретиться в Администрации Президента Украины и Кабинете министров Украины с первыми лицами государства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 12 ноября делегация УЕФА и ФФУ отправится в Одессу для просмотра квалификационного матча чемпионата мира 2018 года между национальными сборными командами Украины и Финляндии, который состоится на стадионе "Черноморец" в 21:45.