Президент УЄФА прибув з візитом до України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін прибув з візитом до України. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
“Під час перебування у Києві президент УЄФА планує оглянути місце проведення фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2017/2018 років — НСК „Олімпійський“, обговорити із президентом ФФУ Андрієм Павелком актуальні питання розвитку дитячо-юнацького футболу в країні, а також зустрітися в Адміністрації Президента України та Кабінеті міністрів України з першими особами держави”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 12 листопада делегація УЄФА та ФФУ вирушить до Одеси для перегляду кваліфікаційного матчу чемпіонату світу 2018 року між національними збірними командами України та Фінляндії, який відбудеться на стадіоні “Чорноморець” о 21:45.