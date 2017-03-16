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Президент ввел в действие решение СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе

Президент ввел в действие решение СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе

Киев • УНН

 • 10523 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по противодействию гибридным угрозам нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Президент Петр Порошенко подписал Указ № 62 " О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года " О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины", которым, в соответствии со статьей 107 Конституции, ввел в действие решение СНБО " , - говорится в сообщении.

Как отмечается, документ принят в связи с существенным обострением ситуации безопасности в районе проведения АТО в Донецкой и Луганской областях, насильственным захватом украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, ростом угроз экономической и энергетической  Украине, спровоцированными сознательными действиями террористов , эскалацией агрессии со стороны Российской Федерации против Украины и с целью защиты прав и свобод граждан Украины, обеспечения национальной безопасности.

В частности решением СНБО предлагается временно, до реализации пунктов 1 и 2 Минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины, прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. В связи с этим Кабинет министров безотлагательно должен принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, которые имеют гуманитарный характер и предоставляются украинскими и международными гуманитарными организациями.

Также правительство должно обеспечить безопасное и надежное функционирование топливно-энергетического и металлургического комплексов Украины и принять меры по нейтрализации угроз экономической безопасности и   минимизации их последствий для экономики и бюджета государства. В частности, обеспечить безусловное выполнение в полном объеме решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по обеспечению энергетической безопасности государства и неотложные меры по устойчивому проведения отопительного сезона и нейтрализации угроз энергетической безопасности, усиления защиты критической инфраструктуры Украины.

На Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную фискальную службу с участием Службы безопасности Украины возлагается обеспечение выполнения этого решения путем прекращения перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей путями железнодорожного и автомобильного сообщения. Указанные структуры также должны создать условия для привлечения общественности к контролю за реализацией мероприятий, предусмотренных этим решением, принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности, противодействия диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.

Кроме того, СНБО предлагает руководству антитеррористической операции принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом Президента, возлагается на Секретаря СНБО Александра Турчинова. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, СНБО решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО через захват  предприятий. Силовикам было поручено немедленно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Секретарь СНБО А.Турчинова заявил, что 15 марта до 13:00 будут перекрыты все авто- и железнодорожные пути до линии разграничения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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