Президент увів у дію рішення РНБО про зупинку переміщення вантажів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо невідкладних заходів із протидії гібридним загрозам нацбезпеці України. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко підписав Указ № 62 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року „Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України“, яким, відповідно до статті 107 Конституції, увів в дію рішення РНБО”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, документ ухвалено у зв’язку із суттєвим загостренням безпекової ситуації в районі проведення АТО у Донецькій та Луганській областях, насильницьким захопленням українських підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, зростанням загроз економічній і енергетичній України, спровокованим свідомими діями терористів, ескалацією агресії з боку Російської Федерації проти України та з метою захисту прав і свобод громадян України, забезпечення національної безпеки.
Зокрема рішенням РНБО пропонується тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського “Комплексу заходів” від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим Кабінет міністрів має невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах зазначених областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер і надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями.
Також уряд має забезпечити безпечне і надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів України та вжити заходів щодо нейтралізації загроз економічній безпеці і та мінімізації їх наслідків для економіки і бюджету держави. Зокрема, забезпечити безумовне виконання у повному обсязі рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону і нейтралізації загроз енергетичній безпеці, посилення захисту критичної інфраструктури України.
На Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію, Національну гвардію, Державну фіскальну службу за участю Служби безпеки України покладається забезпечення виконання цього рішення шляхом припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і автомобільного сполучення. Зазначені структури також мають створити умови для залучення громадськості до контролю за реалізацією заходів, передбачених цим рішенням, вжити додаткових заходів щодо зміцнення публічної безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.
Крім того, РНБО пропонує керівництву антитерористичної операції вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом Президента, покладається на Секретаря РНБО Олександра Турчинова. Документ набирає чинності з дня опублікування.
Нагадаємо, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств. Силовикам було доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.
Секретар РНБО О.Турчинова заявив, що 15 березня до 13:00 будуть перекриті всі авто- і залізничні шляхи до лінії розмежування.