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Президент уверен, что через год все увидят преимущества децентрализации

Президент уверен, что через год все увидят преимущества децентрализации

Киев • УНН

 • 7044 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что через год все увидят преимущества децентрализации. Об этом он сказал во время представления председателя Житомирской ОГА, передает УНН.

"Через год все выстроятся и будут стоять в очереди, потому что увидят воочию те преимущества, которые дает децентрализация", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что власть обеспечила бюджетную децентрализацию, и бюджеты областных советов увеличились минимум на 50% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы для покрытия расходов, но вероятно не закроют все потенциальные "дыры" местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечение", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта с госбюджета на местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно", - подчеркнул Р.Плющ.

Украинские Национальные Новости

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