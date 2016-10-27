Президент упевнений, що через рік всі побачать переваги децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко упевнений, що через рік всі побачать переваги децентралізації. Про це він сказав під час представлення голови Житомирської ОДА, передає УНН.
"Через рік всі вишукаються і будуть стояти в черзі, бо побачать на власні очі ті переваги, які дає децентралізація", - наголосив він.
Президент наголосив, що влада забезпечила бюджетну децентралізацію, і бюджети обласних рад збільшилися мінімум на 50% порівняно з минулим роком.
Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.
“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.
На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.
“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.