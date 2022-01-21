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15 марта, 19:03 • 107080 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144234 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124060 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117537 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105171 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101647 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93719 просмотра

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Президент Украины ввел в действие санкции против крымских силовиков и судей РФ

Президент Украины ввел в действие санкции против крымских силовиков и судей РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года “О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Цитата

“В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, — отмечается в документе.

Детали

Персональные санкции применены против граждан Российской Федерации, работающих в правоохранительных органах и судах временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности, санкции введены против заместителя министра внутренних дел по Республике Крым — начальника полиции Алексея Дмитриева, начальника Управления МВД по г. Севастополь" Павла Гищенка, в. о руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и г. Севастополя Владимира Терентьева.

Украинские Национальные Новости

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