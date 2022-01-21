Президент України увів у дію санкції проти кримських силовиків і суддів РФ

Цитата

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року „Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, — зазначається в документі.

Деталі

Персональні санкції застосовано проти громадян Російської Федерації, які працюють у правоохоронних органах та судах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема санкції запроваджено проти заступника міністра внутрішніх справ по Республіці Крим — начальника поліції” Олексія Дмитрієва, начальника Управління МВС по м. Севастополю" Павла Гіщенка, в. о керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету по Республіці Крим і м. Севастополю" Володимира Терентьєва.