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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 19284 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Президент України увів у дію санкції проти кримських силовиків і суддів РФ

Президент України увів у дію санкції проти кримських силовиків і суддів РФ

Київ • УНН

 • 18366 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.

Цитата

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року „Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, — зазначається в документі.

Деталі

Персональні санкції застосовано проти громадян Російської Федерації, які працюють у правоохоронних органах та судах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема санкції запроваджено проти заступника міністра внутрішніх справ по Республіці Крим — начальника поліції” Олексія Дмитрієва, начальника Управління МВС по м. Севастополю" Павла Гіщенка, в. о керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету по Республіці Крим і м. Севастополю" Володимира Терентьєва.

Українські Національні Новини

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