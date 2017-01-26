Президент Украины и премьер Мальты обсудили повестку дня отношений между Украиной и ЕС

"Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС на полугодовую перспективу и скоординировали подходы к укреплению отношений между Киевом и Брюсселем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора было высказано уверенность в том, что Украина и в дальнейшем будет оставаться среди ключевых приоритетов Европейского Союза.

Кроме того, сообщается, что лидеры двух государств также обсудили шаги для активизации экономического сотрудничества, в частности в области сельского хозяйства и транспорта.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете Европейского Союза в первой половине 2017 года.