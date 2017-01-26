Президент України та прем'єр Мальти обговорили порядок денний відносин між Україною та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат під час телефонної розмови обговорили денний відносин між Україною та Європейським Союзом на півроку, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Лідери обговорили ключові питання порядку денного відносин між Україною та ЄС на піврічну перспективу та скоординували підходи до зміцнення відносин між Києвом та Брюсселем”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час розмови було висловлено впевненість у тому, що Україна і надалі залишатиметься серед ключових пріоритетів Європейського Союзу.
Крім того, повідомляється, що лідери обох держав також обговорили кроки для активізації економічної співпраці, зокрема у галузі сільського господарства та транспорту.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската з головуванням Мальти в Раді Європейського Союзу у першій половині 2017 року.