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Президент України та прем'єр Мальти обговорили порядок денний відносин між Україною та ЄС

Президент України та прем'єр Мальти обговорили порядок денний відносин між Україною та ЄС

Київ • УНН

 • 9787 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат під час телефонної розмови обговорили денний відносин між Україною та Європейським Союзом на півроку, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Лідери обговорили ключові питання порядку денного відносин між Україною та ЄС на піврічну перспективу та скоординували підходи до зміцнення відносин між Києвом та Брюсселем”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час розмови було висловлено впевненість у тому, що Україна і надалі залишатиметься серед ключових пріоритетів Європейського Союзу.

Крім того, повідомляється, що лідери обох держав також обговорили кроки для активізації економічної співпраці, зокрема у галузі сільського господарства та транспорту.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската з головуванням Мальти в Раді Європейського Союзу у першій половині 2017 року.

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