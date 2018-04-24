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Президент Украины: никогда поддержка Поместной Церкви в Украине не была такой большой

Киев • УНН

 • 10168 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко отмечает, что “многие десятилетия государство устранялась от того, чтобы снять очки и посмотреть честно в глаза своим гражданам” в вопросе Единой Поместной Церкви в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Президент Украины: никогда поддержка Поместной Церкви в Украине не была такой большой

“Никогда такого не было, чтобы поддержка Поместной Церкви была такой большой”, — подчеркнул Петр Порошенко во время участия в программе “Свобода слова”.

Вместе с тем он отметил, что агрессия Российской Федерации против Украины вызвала рост желания в украинцев иметь собственное независимую поместную Православную Церковь. “Ибо раскрыли глаза и больше не слушают ту ложь, что Россия нас поддерживает. Она пришла к нам убивать лучших украинских сыновей и дочерей”, — сказал Президент.

Глава государства отметил: “Сейчас, когда мы защищаем наше государство — нам нужно сильное государство”. Петр Порошенко подчеркнул, что государство будет гораздо сильнее, если будет единая Церковь. А это в свою очередь, по мнению Президента, “уберет внутренние распри и конфликты внутри государства”.

“И объединившись мы скорее освободим украинскую землю. И Донбасс, и Крым”, — подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНН, государство не вмешивается в церковные дела. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил президент Украини Петр Порошенко.

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