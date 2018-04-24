Петро Порошенко: держава не втручається у церковні справи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Держава не втручається у церковні справи. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив президент Украіни Петро Порошенко, повідомляє УНН.
“Ми ніяк не втручаємось у церковні справи і нова церква аж ніяк не буде державною. Це я вам окремо наголошую і стверджую! І ніхто з боку світських лідерів або керівників держави не буде вказувати як хреститись, до якого храму ходити, хто є більш чи менш канонічною церквою, але на ториторіі однієї держави повинна бути одна церква!”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, дехто сподівався на кровопролиття у ВР під час голосування за президентське звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії УПЦ. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив президент України Петро Порошенко.