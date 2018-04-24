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Петр Порошенко: государство не вмешивается в церковные дела

Киев • УНН

 • 10709 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Государство не вмешивается в церковные дела. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

Петр Порошенко: государство не вмешивается в церковные дела

“Мы не вмешиваемся в церковные дела и новая церковь отнюдь не будет государственной. Это я вам отдельно подчеркиваю и утверждаю! И никто со стороны светских лидеров или руководителей государства не будет указывать как креститься, к которому храму ходить, кто более или менее каноническая церковь, но на торитории одного государства должна быть одна церковь!”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, некоторые надеялись на кровопролитие в ВР во время голосования за президентское обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил президент Украины Петр Порошенко.

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