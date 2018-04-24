Порошенко: дехто сподівався на кровопролиття у ВР під час голосування за звернення до Вселенського патріарха
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дехто сподівався на кровопролиття у ВР під час голосування за президентське звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії УПЦ. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.
“Дуже важливо, що парламенту вдалось зберегти спокій, незважаючи на провокації окремих політичних сил. Лише одна політична сила виступила проти, виявившись такою собі 5 колоною. Дуже вони сподівались на те, що у парламенті в той день і під час голосування проллється кров і це побачить весь світ. Натомість, подивіться, як відповідально повели себе українські народні депутати і я хочу подякувати ВР за рішення, яке було виконано у такий спосіб — про підтримку мого звернення до Вселенського патріарха”, — наголосив глава держави.
Як повідомляв УНН, в УПЦ МП відповіли на заяву Вселенського Патріархату про окрему церкву.