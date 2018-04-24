Порошенко: кто-то надеялся на кровопролитие в ВР во время голосования за обращение к Вселенскому патриарху

“Очень важно, что парламенту удалось сохранить спокойствие, несмотря на провокации отдельных политических сил. Лишь одна политическая сила выступила против, оказавшись этакой 5 колонной. Очень они надеялись на то, что в парламенте в тот день и во время голосования прольется кровь и это увидит весь мир. Зато, посмотрите, как ответственно повели себя украинские народные депутаты и я хочу поблагодарить ВР за решение, которое было выполнено таким образом — о поддержке моего обращения к Вселенскому патриарху”, — подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНН, в УПЦ МП ответили на заявление Вселенского Патриархата о отдельной церкви.