Порошенко: кто-то надеялся на кровопролитие в ВР во время голосования за обращение к Вселенскому патриарху
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Некоторые надеялись на кровопролитие в ВР во время голосования за президентское обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.
“Очень важно, что парламенту удалось сохранить спокойствие, несмотря на провокации отдельных политических сил. Лишь одна политическая сила выступила против, оказавшись этакой 5 колонной. Очень они надеялись на то, что в парламенте в тот день и во время голосования прольется кровь и это увидит весь мир. Зато, посмотрите, как ответственно повели себя украинские народные депутаты и я хочу поблагодарить ВР за решение, которое было выполнено таким образом — о поддержке моего обращения к Вселенскому патриарху”, — подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНН, в УПЦ МП ответили на заявление Вселенского Патриархата о отдельной церкви.