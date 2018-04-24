Президент України: ще ніколи підтримка Помісної Церкви в Україні не була такою великою

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко зазначає, що “багато десятиліть держава усувалася від того, щоб зняти окуляри і подивитися чесно в очі своїм громадянам” у питанні Єдиної Помісної Церкви в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.