Президент України: ще ніколи підтримка Помісної Церкви в Україні не була такою великою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко зазначає, що “багато десятиліть держава усувалася від того, щоб зняти окуляри і подивитися чесно в очі своїм громадянам” у питанні Єдиної Помісної Церкви в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
“Ніколи такого не було, щоб підтримка Помісної Церкви була такою великою”, — підкреслив Петро Порошенко під час участі у програмі “Свобода слова”.
Водночас, він зауважив, що агресія Російської федерації проти України спричинила зростання бажання в українців мати власну незалежну Помісну Православну Церкву. “Бо розкрили очі і більше не слухають ту брехню, що Росія нас підтримує. Вона прийшла до нас вбивати найкращих українських синів і доньок”, — сказав Президент.
Глава держави зазначив: “Зараз, коли ми боронимо нашу державу — нам потрібна сильна держава”. Петро Порошенко наголосив, що держава буде набагато сильнішою, якщо матиме єдину Церкву. А це в свою чергу, на переконання Президента, “прибере внутрішні чвари і конфлікти всередині держави”.
“І об’єднавшись ми швидше звільнимо українську землю. І Донбас, і Крим”, — підкреслив Глава держави.
Як повідомляв УНН, держава не втручається у церковні справи. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив президент Украіни Петро Порошенко.