Президент Украины подписал два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины военных монокуляров, дальномеров и антидронных ружей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины подписал два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины военных монокуляров, дальномеров и антидронових ружей. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
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“Все, наконец, спустя 22 дня. Сегодня Президент подписал два законопроекта #9467 и 9468 об освобождении от НДС и пошлины военных монокуляров, дальномеров и антидроновых ружей. Имею честь быть первым автором обоих”, — написал Железняк.
Детали
Эти законопроекты должны привести в соответствие отдельные нормы Налогового и Таможенного кодексов к актуальным условиям военного времени. И упростить ввоз и растаможку оптических приборов для военных оборонных структур. В частности, принятие этих законов позволит освободить от НДС и пошлины военные монокуляры, дальномеры и антидронные ружья, которые так необходимы для защиты Украины.
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Напомним
В феврале Рада одобрила законопроекты № 8360/ 8361-д относительно освобождение от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения. Кроме того, по обращению волонтерских организаций, туда добавили еще и рации.