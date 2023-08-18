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Президент України підписав два законопроекти про звільнення від ПДВ та мита військових монокулярів, далекомірів та антидронових рушниць

Президент України підписав два законопроекти про звільнення від ПДВ та мита військових монокулярів, далекомірів та антидронових рушниць

Київ • УНН

 • 875050 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України підписав два законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита військових монокулярів, далекомірів та антидронових рушниць. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Цитата

“Все, нарешті, через 22 дні... Сьогодні Президент підписав два законопроєкти #9467 та 9468 про звільнення від ПДВ та мита військових монокулярів, далекомірів та антидронових рушниць. Маю честь бути першим автором обох”, — написав Железняк.

Деталі

Ці законопроєкти мають привести і відповідність окремі норми Податкового та Митного кодексів до актуальних умов воєнного часу. Та спростити ввезення та розмитнення оптичних приладів для військових оборонних структур. Зокрема, прийняття цих законів дозволить звільнити від ПДВ та мита військові монокуляри, далекоміри та антидронові рушниці, що так необхідні для захисту України.

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Нагадаємо

У лютому Рада схвалила законопроєкти № 8360/ 8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення. Крім того, за зверненням волонтерських організацій, туди додали ще й рації.

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