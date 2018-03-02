Президент: Украина обеспечит выполнение решения Стокгольмского арбитража
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина обеспечит выполнение судебного решения Стокгольмского арбитража по контракту по транзиту газа, и ПАО "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долларов. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время церемонии принятия присяги судьями Конституционного суда, передает УНН.
"Позавчера произошло еще одно важное для Украины судебное решение - решение Стокгольмского арбитража, где Украина выиграла газовый спор", - напомнил Президент.
Украина, отметил П.Порошенко, с уважением и почетом относится к любому судебному решению, в отличие от отношения страны-агрессора.
"Они не хотят выполнять решение суда. И вчера на заседании СНБО я подчеркнул, что мы обеспечим выполнение судебного решения, 4,6 млрд долларов поступят в государственную казну. Так же, как и в соответствии с решением суда поступило еще 1,6 млрд долларов, которые были украдены из госказны предыдущей властью", - сказал он.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ПАО "Газпром" должно выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.