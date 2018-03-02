Президент: Украина обеспечит выполнение решения Стокгольмского арбитража

"Позавчера произошло еще одно важное для Украины судебное решение - решение Стокгольмского арбитража, где Украина выиграла газовый спор", - напомнил Президент.

Украина, отметил П.Порошенко, с уважением и почетом относится к любому судебному решению, в отличие от отношения страны-агрессора.

"Они не хотят выполнять решение суда. И вчера на заседании СНБО я подчеркнул, что мы обеспечим выполнение судебного решения, 4,6 млрд долларов поступят в государственную казну. Так же, как и в соответствии с решением суда поступило еще 1,6 млрд долларов, которые были украдены из госказны предыдущей властью", - сказал он.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ПАО "Газпром" должно выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.