Президент: Україна забезпечить виконання рішення Стокгольмського арбітражу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна забезпечить виконання судового рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту з транзиту газу, і ПАТ "Газпром" виплатить НАК "Нафтогаз України" 4,63 млрд доларів. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час церемонії складання присяги суддями Конституційного суду, передає УНН.
"Позавчора сталося ще одне важливе для Україне судове рішення – рішення Стокгольмського арбітражу, де Україна виграла газовий спір", - нагадав Президент.
Україна, наголосив П.Порошенко, з повагою і шаною ставиться до будь-якого судового рішення, на відміну від ставлення країни-агресора.
"Вони не хочуть виконувати рішення суду. І вчора на засіданні РНБО я наголосив, що ми забезпечимо виконання судового рішення, 4,6 млрд доларів надійдуть до державної скарбниці. Так само, як і відповідно до рішення суду надійшло ще 1,6 млрд доларів, що були вкрадені з держскарбниці попередньою владою", - сказав він.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд дол.