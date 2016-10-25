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15 марта, 19:03 • 116448 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170477 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140388 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132658 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114140 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106252 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102010 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136835 просмотра

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Президент: Украина не может и не будет жить траншами от МВФ и Всемирного банка

Президент: Украина не может и не будет жить траншами от МВФ и Всемирного банка

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина должна сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, потому что Украина не может и не будет жить на транши МВФ или Всемирного банка. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Нацсовета реформ, передает УНН.

"Нужно сконцентрироваться на инвестициях и борьбе с коррупцией. Украина не может и не будет жить только траншами от МВФ, Всемирного банка, макрофинансовой помощью от ЕС", - сказал он.

Напомним, на обсуждение Национального совета реформ вынесли реформу администрирования налоговой системы.

 

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