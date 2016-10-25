Президент: Украина не может и не будет жить траншами от МВФ и Всемирного банка

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина должна сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, потому что Украина не может и не будет жить на транши МВФ или Всемирного банка. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Нацсовета реформ, передает УНН.