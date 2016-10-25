Президент: Україна не може і не буде жити траншами від МВФ та Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна має сконцентруватися на боротьбі з корупцією та залученням інвестицій, бо Україна не може і не буде жити на транші МВФ чи світового банку. Про це Президент України Петро Порошенко заявив на засіданні Нацради реформ, передає УНН.
"Потрібно сконцентруватися на інвестиціях та боротьбі з корупцією. Україна не може і не буде жити лише траншами від МВФ, Світового банку, макрофінансовою допомогою від ЄС", - сказав він.
Нагадаємо, на обговорення Національної ради реформ винесено реформу адміністрування податкової системи.