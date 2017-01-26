Президент: Украина и Япония переживают этап самого активного диалога за всю историю отношений

"Сегодня наши страны переживают этап самого активного диалога за всю историю отношений. Правительства Украины и Японии осуществляют плодотворное сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на международной арене, в частности по обеспечению мира и безопасности в глобальном измерении ", - говорится в поздравлении Главы государства.

Кроме того, Президент выразил уверенность, что украинско-японские отношения будут наполняться новым содержанием на благо народов обеих стран.

"Реализация мероприятий в рамках провозглашенного Года Японии в Украине в 2017 году - хорошая возможность для украинцев лучше узнать Вашу прекрасную страну, ее культуру и историю, а также дополнительный импульс для углубления культурных обменов и межчеловеческих контактов между нашими государствами", - отметил П.Порошенко .

Напомним, Президент Петр Порошенко направил приветствие Премьер-министру Японии Синдзо Абэ по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между государствами, поблагодарив за содействие проведению реформ в Украине.