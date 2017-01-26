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Президент: Україна і Японія переживають етап найактивнішого діалогу за усю історію відносин

Президент: Україна і Японія переживають етап найактивнішого діалогу за усю історію відносин

Київ • УНН

 • 9436 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що Україна та Японія наразі переживають етап найактивнішого діалогу за усю історію відносин, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Сьогодні наші країни переживають етап найактивнішого діалогу за усю історію відносин. Уряди України та Японії здійснюють плідне співробітництво як на двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені, зокрема щодо забезпечення миру та безпеки у глобальному вимірі”, — йдеться у привітанні Глави держави.

Крім того, Президент висловив впевненість, що українсько-японські відносини наповнюватимуться новим змістом на благо народів обох країн.

“Реалізація заходів у рамках проголошеного Року Японії в Україні у 2017 році — гарна нагода для українців краще пізнати Вашу прекрасну країну, її культуру та історію, а також додатковий імпульс для поглиблення культурних обмінів та міжлюдських контактів між нашими державами”, — зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко направив привітання Прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між державами, подякувавши за сприяння проведенню реформ в Україні.

Українські Національні Новини

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